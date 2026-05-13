Трейлер японского хоррор-сериала «Газовый человек» от Netflix — выход 2 июля

Компания Netflix представила трейлер сериала «Газовый человек». Хоррор-шоу выйдет на стриминговом сервисе 2 июля.

Проект представляет собой ремейк классического японского фильма ужасов 1960 года. Главным героем выступит мужчина, который получает способность превращаться в пар. Он начинает совершать преступления, заставляя жителей Японии трястись от ужаса.

Главные роли в «Газовом человеке» сыграли Сюн Огури («Уроборос»), Ю Аои («Ямато»), Судзу Хиросэ («Ученик чудища») и другие актёры. Режиссёром выступил Синдзо Катаяма («Страсть под дождём»).