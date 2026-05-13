«Смартфон Дональда Трампа» всё-таки выйдет: первые покупатели получат его на днях

Сразу после недавних новостей об отмене «смартфона Дональда Трампа», T1 Phone, компания Trump Organization объявила о начале первых поставок устройства — первые владельцы смартфона появятся уже на днях.

Изначально релиз «патриотичного и полностью американского смартфона» планировали в конце лета 2025 года, но затем наступила тишина, и никакими новостями компания больше не делилась до сегодняшнего дня. Как заявляет генеральный директор корпорации Пэт О'Брайан, задержка требовалась для повышения качества продукта.

Предзаказы, которые люди оставляли всё это время, планируют полностью реализовать в течение нескольких недель — правда, компания не готова делиться даже примерными масштабами тиража смартфона.

Сам смартфон, кроме своих американских корней, в целом самый обычный:

  • 6,78-дюймовый экран;
  • защита через отпечатки пальцев или скан лица;
  • три основные камеры — основная, широкоформатная и теле (2Х);
  • цена гаджета — $ 500.
