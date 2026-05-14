Похоже, стартовали съёмки «Бэтмена 2» Мэтта Ривза
Судя по всему, сегодня стартовали съёмки «Бэтмена 2». Режиссёр фильма Мэтт Ривз опубликовал в соцсетях гифку с Тёмным рыцарем и подписью о том, что он наконец-то встретился со старым другом.

Ранее СМИ писали, что старт производства как раз намечен на середину или конец мая, так что всё сходится.

Сценарий к фильму «Бэтмен 2» был готов в конце июня 2025 года. Режиссёр Мэтт Ривз написал его совместно с Маттсоном Томлином. Саму картину дважды откладывали из-за того, что авторы не могли дописать готовую историю.

Премьера «Бэтмена 2» режиссёра Мэтта Ривза состоится 1 октября 2027 году. События сиквела развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству. К главной роли вернётся Роберт Паттинсон. C ним сыграют Скарлетт Йоханссон, Себастиан Стэн и другие.

