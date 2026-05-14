Фильм по The Legend of Zelda выйдет немного раньше

Зарубежный старт проката фильма по The Legend of Zelda состоится чуть раньше запланированного. Вместо 7 мая 2027 года картину начнут показывать 30 апреля того же года, то есть её перенесли на неделю раньше.

События фильма развернутся в королевстве Хайрул, где молодой воин по имени Линк отправляется в опасное путешествие, сражаясь с чудовищными существами, исследуя коварные подземелья и решая запутанные головоломки, чтобы спасти принцессу Зельду.

Премьера фильма The Legend of Zelda состоится 7 мая 2027 года. Режиссёром выступает Уэс Болл, автор «Бегущего в лабиринте». Зельду сыграла Бо Брагасон, а роль Линка исполнил Бенджамин Эйнсуорт.