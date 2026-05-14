Комедийный боевик «Опасные отношения» с Самарой Уивинг официально вышел в России
Сегодня состоялась официальная российская премьера комедийного боевика «Опасные отношения» с Самарой Уивинг и Джейсоном Сигелом в главных ролях.
Лента рассказывает о супружеской паре, которая отправляется в отпуск, чтобы наладить свои отношения. Втайне друг от друга они решают убить своего партнёра. Их планы нарушают преступники, неожиданно ворвавшиеся в дом.
В актёрский состав также вошли Тимоти Олифант («Чужой: Земля»), Джульетт Льюис («От заката до рассвета») и другие актёры. Режиссёром выступил Йорма Такконе («Чудотворцы»). Премьера картины в мировом прокате состоялась 24 апреля, а до России она добралась позже.
