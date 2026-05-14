Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Предзаказы GTA 6 стартуют 18 мая — магазин Best Buy

Предзаказы GTA 6 стартуют 18 мая — магазин Best Buy
Комментарии

Пока Rockstar Games продолжает держать молчание про GTA 6, фанаты цепляются за любые соломинки. Новым поводом для ожиданий стала новостная рассылка гигантского американского магазина Best Buy, который сообщил об акции по предзаказам GTA 6 — с 18 по 21 мая за оформление такового обещают кешбэк в 5%.

Фото: Best Buy

Подлинность писем подтвердили множество людей, поэтому главный вопрос только в том, действительно ли магазин знает что-то и предзаказы стартуют уже через несколько дней.

Если же это действительно случится, то вскоре точно стоит ожидать третий трейлер и другие подробности самого долгожданного релиза в истории развлекательной индустрии. Выход GTA 6 ожидается уже 19 ноября на PS5 и Xbox Series.

Материалы по теме
Рекламу GTA 6 готовят для чемпионата мира по футболу — источники
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android