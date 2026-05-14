Кайли Дженнер назвала The Legend of Zelda: Breath of the Wild одной из величайших игр

Американская модель Кайли Дженнер в недавнем интервью Netflix рассказала о своей любви к видеоиграм. В частности, они выделила The Legend of Zelda: Breath of the Wild, которую считают одной из самых величайших игр в истории.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild — одна из лучших игр на свете, это правда. Говорю вам честно.

По словам Кайли, тайтл захватывает своим геймплеем и дарит огромную свободу. Модель любит Breath of the Wild в том числе из-за этого. При этом Дженнер отметила, что она только начинает погружаться во франшизу The Legend of Zelda, но считает, что делает это удачно, начав с Breath of the Wild.