Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Начались съёмки шестого сезона сериала «Папины дочки. Новые»

Начались съёмки шестого сезона сериала «Папины дочки. Новые»
Комментарии

Создатели сериала «Папины дочки. Новые» объявили о старте съёмок шестого сезона. Новость сопроводили коротким трейлером с завязкой продолжения.

По сюжету нового сезона Даша, случайно обнаружив в автодоме свою соперницу, психолога Татьяну (Ксения Теплова), наедине с Веником, сгоряча соглашается на работу во Владивостоке. Внезапное решение Даши вызывает ужас у Веника, который не знает, как её остановить. Тем временем Лиза меняется местами с Дианой, Соня подозревает Игоря в измене, а Арина исполняет заветную мечту олигарха Федотова.

К своим ролям вернутся Анастасия Сиваева, Филипп Бледный, Ксения Теплова, Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Денисова, Тимофей Кочнев, Полина Айнутдинова, Александр Олешко и другие.

Премьера шестого сезона шоу «Папины дочки. Новые» состоится в эфире СТС и в онлайн-кинотеатре START осенью. Точную дату назовут позже.

Материалы по теме
В кинотеатрах России вышла комедия «Своя в доску» про учительницу-скейтбордистку
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android