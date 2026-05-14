Amazon официально отменила MMO-игру по «Властелину колец»

Amazon официально отменила MMO-игру по «Властелину колец»
Издание Eurogamer сообщило, что Amazon официально отменила разработку MMO-игры по вселенной «Властелина колец». Соответствующей информацией поделился с журналистами глава игрового подразделения компании Джефф Граттис.

Таким образом, разработчики подтвердили отмену игры, о которой инсайдеры сообщали ещё в октябре 2025 года. Сам Граттис отметил, что, несмотря на прекращение создания ММО, авторы всё ещё планируют выпустить другой проект по «Властелину колец». Над чем конкретно сейчас работают в Amazon по фэнтезийной вселенной, в компании не уточнили.

Наша творческая команда продолжает исследовать захватывающий новый игровой опыт, который бы отдавал должное миру Толкина. Мы по-прежнему полны энтузиазма по поводу этой интеллектуальной собственности.

О создании ММО по «Властелину колец» стало известно в 2023 году. Тогда было анонсировано сотрудничество Amazon с Embracer Group, который ранее выкупил права на вселенную романа Дж. Р. Р. Толкина. В Eurogamer также добавили, что разработка ММО практически не успела начаться.

