Певица Холзи сыграет в эротическом хорроре «Замена»

Издание Deadline сообщило о начале производства фильма Replacer («Замена»). Главную роль в эротическом хорроре сыграет знаменитая певица и актриса Холзи («Максин XXX»).

Сюжет ленты расскажет о проблемном диджее Прокси. Она знакомится с художником и его друзьями, которые управляют радиостанцией. Когда девушка начинает там работать, она ловит искажённый таинственный сигнал, который способен превратить её новую компанию в нечто первобытное. Теперь героям необходимо сбежать от опасности.

Холзи также станет соавтором сценария вместе с актёром Эваном Джогиа («Обитель зла: Раккун-Сити»). Исполнительным продюсером проекта выступит Лилли Вачовски («Матрица»).

