Русский трейлер фильма «День рождения» с Уиллемом Дефо — премьера в России 4 июня

Компания Ray of Sun Pictures представила русский трейлер фильма «День рождения». Драма официально выйдет в российском прокате уже 4 июня — на день раньше мировой премьеры.

Видео доступно во VK-канале Кинокомпания RAY OF SUN PICTURES. Права на видео принадлежат «Среда»/Ray of Sun Pictures.

Сюжет картины развернётся в конце 1970-х годов на уединённом острове в Средиземном море. Ленты расскажет о влиятельном бизнесмене Маркосе, который устраивает большой праздник в честь дня рождения своей дочери Софии. Однако у героя есть тайные планы, которые повлияют на жизнь его единственной наследницы.

Главную роль исполнил знаменитый актёр Уиллем Дефо («Святые из Бундока»). В фильме также сыграли Виктория Кармен Сонн («Девушка с иглой»), Эмма Суарес («Земля»), Джо Коул («Банды Лондона») и другие артисты. Режиссёром выступил Мигель Анхель Хименес («Окно в море»).