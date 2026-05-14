Выживач Subnautica 2 вышел в раннем доступе

14 мая состоялся релиз игры Subnautica 2 в раннем доступе. Морской выживач уже доступен в Steam и на Xbox Series.

Cюжет проекта разворачивается в совершенно новом инопланетном мире. Жители Альтерры получают шанс на новую жизнь, однако искусственный интеллект колониального корабля настаивает на продолжении миссии. Из-за этого главный герой оказывается в ловушке, и теперь будущее человечества в его руках.

Subnautica 2 изначально должна была выйти в 2025 году, однако её перенесли на 2026-й, поскольку после тестирования тайтла разработчики обнаружили его слабые места. В проекте также будет русский язык в виде субтитров.