В Epic Games Store раздают The Telltale Batman Shadows Edition про Бэтмена

В Epic Games Store раздают The Telltale Batman Shadows Edition про Бэтмена
14 мая в Epic Games Store стартовала раздача The Telltale Batman Shadows Edition — дилогия интерактивных приключений про Бэтмена от студии Telltale Games. Забрать игру можно до 21 мая.

Раздача The Telltale Batman Shadows Edition в Epic Games Store продлится до 21 мая 10:00 мск. Забрать игру можно во всех регионах, кроме России и Беларуси.

Первая часть Batman: Telltale Series вышла в 2016 году. Проект представляет собой интерактивное приключение, где рассказывается об альтернативных приключениях Бэтмена. Пользователям предстоит на протяжении всего прохождения делать выбор, который повлияет на сюжет — некоторые ситуации можно решить за Брюса Уэйна или за его супергеройское альтерэго. Вторая часть с подзаголовком The Enemy Within вышла в 2017 году.

