Помощь в Subnautica 2: где добыть воду и еду?

Subnautica 2 — игра на выживание, однако далеко не всё игра объясняет хорошо или объясняет вовсе. Поэтому мы выпустили гайд, который поможет разобраться в происходящем. А эти небольшие заметки — отрывки из него.

Героя надо кормить и поить. В идеале даже поставить пару шкафчиков и заполнить их едой или ингредиентами. Однако в начале запасов у вас не будет. Для воды собирайте водных слизней. Они светятся и обильно раскиданы по дну. Если загрузите слизней в изготовитель, то получите бутылку воды.

Еду проще добывать из рыб. Плывите к мелким особям, кладите их в инвентарь, а затем жарьте в изготовителе. Эффект от простых блюд слабый, однако со временем вы отыщете соль, сахар и другие усилители вкуса. С ними блюда насытят героя и заодно восстановят HP.