Помощь в Subnautica 2: где найти серебро?

Subnautica 2 — игра на выживание, однако далеко не всё игра объясняет хорошо или объясняет вовсе. Поэтому мы выпустили гайд, который поможет разобраться в происходящем. А эти небольшие заметки — отрывки из него.

Серебро понадобится для кислородного баллона, который увеличит время нахождения под водой. Конкретно этот ресурс я искал долго. Оказалось, под спасательной капсулой, где вы начинаете игру, есть кабели. Они ведут в пещеру.

Subnautica 2 Фото: Unknown Worlds Entertainment

Внутри как раз найдётся серебро.

Subnautica 2 Фото: Unknown Worlds Entertainment

Subnautica 2 вышла на ПК и Xbox Series. Игра не повторяет оригинал, а добавляет новые элементы к игре. Подробнее о ней можно узнать из нашего обзора.