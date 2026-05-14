Помощь в Subnautica 2: как добраться до депо головастиков

Subnautica 2 — игра на выживание, однако далеко не всё игра объясняет хорошо или объясняет вовсе. Поэтому мы выпустили гайд, который поможет разобраться в происходящем. А эти небольшие заметки — отрывки из него.

Однажды вам дадут задание: добраться до депо головастиков. ИИ посоветует ехать на транспорте и умолчит о другом важном условии. Рядом с депо полно термальных источников, так что герой там зажарится и погибнет — даже внутри транспорта.

Плыть к депо действительно нужно на головастике, потому что кислород в тех краях тратится быстрее, а внутри кабины вы восполните его запасы. Вот только перед поездкой нужно одолеть гребневика и получить защиту от перегрева.