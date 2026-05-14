Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Ужасные ИИ-фото»: пользователи громят анонс смартфона Xperia 1 VIII от Sony

«Ужасные ИИ-фото»: пользователи громят анонс смартфона Xperia 1 VIII от Sony
Комментарии

Компания Sony анонсировала Xperia 1 VIII — новый флагманский смартфон на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5. Одной из главных особенностей устройства стала функция AI Camera Assistant, которая, по задумке, должна с помощью ИИ редактировать настройки камеры и подбирать более удачные параметры для чёткого кадра.

После анонса Sony опубликовала примеры снимков, сделанных с помощью искусственного интеллекта — пользователи сразу начали громить компанию в комментариях. Многие заявили, что в сравнении фотографии без ИИ выглядят гораздо лучше, чем с нейросетевым помощником. Некоторые также отметили, что планировали купить смартфон, но после показанных фото передумали.

Фото: Sony

Фото: Sony

Фото: Sony

Что пишут пользователи про ИИ-фото со смартфона Xperia 1 VIII от Sony:

Я на самом деле не понимаю, это шутка или нет. Фото с цветком выглядит улучшенным, но остальные — хуже. Так что мне тяжело понять, троллят они или нет.
Все версии с ИИ заметно хуже оригиналов. Тому, кто это одобрил, нужно провериться у окулиста. Серьёзно, Sony нужно заставить их записаться на приём к офтальмологу и сходить туда.
Что, чёрт возьми, происходит с Sony? Кто вообще одобрил этот пост? Эти ИИ-фото выглядят просто безумно ужасно.
Это выглядит плохо. Сэндвич выглядит в разы хуже, цветок потерял детали и пересвечен. Все они выглядят хуже, чем оригинальный снимок. Это что, реклама, чтобы не покупать ваш телефон?
Чёрт, я думал, это пародийный аккаунт, но нет. Как вообще можно подумать, что эти изображения лучше?
Не может быть, чтоб вы это сделали. Кто-то в Sony мстит компании за что-то, потому что эта ИИ-версия объективно хуже. Тут прямо вайб апрельских розыгрышей.

Предзаказы на Xperia 1 VIII уже стартовали в Европе. Базовая версия с 12 ГБ оперативной памяти стоит € 1500 (около 128 тыс. рублей).

О другом популярном смартфоне:
«Смартфон Дональда Трампа» всё-таки выйдет: первые покупатели получат его на днях
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android