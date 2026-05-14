Боевик «Сердце зверя» с Брэдом Питтом выйдет 25 сентября

Компания Paramount Pictures раскрыла дату выхода фильма «Сердце зверя». Премьера боевика в мировом прокате состоится 25 сентября.

Лента расскажет о бывшем солдате армейского спецназа и его отставной боевой собаке, которые борются за выживание после авиакатастрофы в суровой пустыне Аляски. Сценаристом фильма выступил Камерон Александр.

Главную роль исполнил знаменитый актёр Брэд Питт («Формула-1»). В фильме также снялись Дж. К. Симмонс («Одержимость»), Анна Лэмб («Настоящий детектив») и другие артисты. Режиссёром выступил Дэвид Эйер — автор картины «Пчеловод». Он также поставил военный фильм «Ярость» 2014 года, главную роль в котором также сыграл Брэд Питт.

