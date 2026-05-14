Продажи Subnautica 2 достигли 1 млн копий за час

Студия Unknown Worlds отчиталась об успехе игры Subnautica 2. За час с момента выхода в раннем доступе продажи подводного приключения достигли 1 млн копий. Такого результата проект добился с учётом предзаказов, сделанных ранее.

Фото: Unknown Worlds

Морской выживач также продемонстрировал высокий онлайн в Steam. Число одновременных игроков на платформе достигло более 460 тысяч пользователей и продолжает расти.

Subnautica 2 вышла в раннем доступе на ПК и Xbox Series. Cюжет проекта разворачивается в совершенно новом инопланетном мире. Жители Альтерры получают шанс на новую жизнь, однако искусственный интеллект колониального корабля настаивает на продолжении миссии. Из-за этого главный герой оказывается в ловушке, и теперь будущее человечества в его руках.