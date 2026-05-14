Атмосферные кадры сериала «Фонари» в духе «Настоящего детектива» — старт 17 августа

Издание Entertainment Weekly представило атмосферные кадры сериала «Фонари». Новый проект в киновселенной DC стартует в ночь на 16 августа (17 августа мск).

Шоу расскажет о двух супергероях из корпуса Зелёных фонарей, расследующих некое убийство в США. В издании уточнили, что действие сериала развернётся в двух временных линиях. Авторы также заявляли, что проект по духу будет напоминать знаменитый «Настоящий детектив».

Главные роли в «Фонарях» исполнили Кайл Чендлер («Волк с Уолл-стрит»), Аарон Пьер («Гений») и Нэйтан Филлион («Супермен»). Производством сериала занимаются знаковые для индустрии люди: Том Кинг (сценарист комиксов DC), Крис Манди («Озарк») и Дэймон Линделоф («Хранители», «Остаться в живых», «Оставленные»).