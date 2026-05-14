Продажи игры Windrose про пиратов достигли 2 млн копий за месяц

Узбекистанская студия Kraken Express раскрыла количество продаж Windrose — пиратского выживача. Число проданных копий достигло 2 млн.

Фото: Kraken Express

Такого результата игра добилась за месяц с момента выхода в раннем доступе. Разработчики поблагодарили пользователей за интерес к проекту и сообщили, что будут усердно работать над улучшением геймплея.

Мы глубоко благодарны за вашу поддержку и будем усердно работать, чтобы сделать это приключение достойным вашего времени и страсти, капитаны!

Windrose вышла в раннем доступе в Steam 14 апреля. Проект представляет собой PvE выживач в открытом мире, действие которого происходит в эпоху пиратства. Пользователям даётся возможность крафтить различные предметы, путешествовать по островам и искать различные сокровища, а также сражаться с другими пиратами.

