Постеры с героями фантастического фильма «Властелины вселенной» — выход 5 июня

Компания Amazon представила стильные постеры фильма «Властелины вселенной». На них показаны герои и злодеи из предстоящей фантастической ленты.

Фото: Amazon

Картина расскажет о 10-летнем принце Адаме, который терпит крушение на косическом корабле. Он теряет свой волшебный Меч Силы, который был его единственной связью с родной планетой Этернией. Спустя 20 лет он находит утерянный артефакт, отправляется в родной дом, чтобы стать самым могущественным человеком во вселенной по имени Хи-Мен.

«Властелины вселенной» выйдут в мировом прокате 5 июня. Главные роли сыграли Николас Галицин («Пурпурные сердца»), Идрис Эльба («Захваченный рейс»), Джаред Лето («Господин Никто») и другие актёры. Режиссёром выступил Трэвис Найт — автор фильма «Бамблби». Лента основана на популярной серии игрушек от компании Mattel. Ранее по франшизе выходило несколько адаптаций, в том числе знаменитый мультсериал 1983 года «Хи-Мен и властелины вселенной».