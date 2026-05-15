Актёра на роль нового Джеймса Бонда начали искать

Студия Amazon MGM начала поиск актёра на роль нового Джеймса Бонда. Этот актёр станет новым агентом 007 и будет играть его ближайшие несколько лет.

Поиски следующего Джеймса Бонда продолжаются. Мы не планируем комментировать конкретные детали кастинга, но с радостью поделимся новостями с поклонниками агента 007, как только придёт время.

Новый фильм про Джеймса Бонда планируют выпустить в мировом прокате в 2028 году. Режиссёром выступит автор «Дюны» Дени Вильнёв. Съёмки намечены на 2027-й. Примечательно, что сценаристом картины стад Стивен Найт, который работал над «Острыми козырьками» вместе с Киллианом Мёрфи.