«Властелин колец: Охота за Голлумом» вдохновлялся «Джокером»

Режиссёр Питер Джексон рассказал, что фильм «Властелин колец: Охота за Голлумом» сильно вдохновлялся «Джокером» с Хоакином Фениксом в главной роли.

По словам постановщика, в «Джокере» картина исследовала психологию Джокера и рассказывала историю. Такой же подход будет в ленте про Голлума.

Способ, которым фильм исследовал психологию Джокера, одновременно рассказывая историю. А мы расскажем свою историю, но мы расскажем её с точки зрения Голлума.

«Властелин колец: Охота за Голлумом» выйдет 17 декабря 2027 года. Режиссёром фильма выступит Энди Сёркис. События картины развернутся в хронологическом промежутке между празднованием 111-летия Бильбо и началом похода Братства кольца.

