Звезда «Очень странных дел» Дэйкер Монтгомери сыграет в спин-оффе «Джона Уика»

В Lionsgate сообщили, что звезда «Очень странных дел» Дэйкер Монтгомери сыграет в спин-оффе «Джона Уика» про слепого киллера Каина. Какая именно роль ему досталась, неизвестно.

События ленты развернутся после финала «Джона Уика 4». Картина расскажет историю слепого киллера Каина и его молодой племянницы, которая отправляется мстить за убийство своего отца. У фильма пока нет даты релиза и даже названия.

Ожидается, что фильм «Каин» выпустят в мировом прокате в 2027 году. Донни Йен вновь сыграет главную роль и выступит режиссёром картины. Героиню Акиуру вновь исполнит певица Рина Саваяма. Сценаристом выступил Маттсон Томлин («Терминатор Зеро»). Появится ли герой Киану Ривза в каком-либо виде, неизвестно.

