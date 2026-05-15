Вышел второй сезон сериала «Берлин» — спин-офф «Бумажного дома»

Сегодня на Netflix состоялась премьера второго сезона сериала «Берлин». Это спин-офф «Бумажного дома», легендарного испанского шоу про грабителей.

Действие второго сезона сосредоточено на грандиозном ограблении в Севилье. По сюжету Берлин и его напарник Дамиан собирают новую команду, чтобы инсценировать кражу знаменитой картины Леонардо да Винчи. Однако под прикрытием арт-аферы скрывается личная месть — настоящей целью грабителей становятся герцог и герцогиня Малаги, попытавшиеся шантажировать Берлина.

В продолжении сериала к своим ролям вернулись Педро Алонсо («Под подозрением»), Мишель Дженнер («Пако и его люди»), Тристан Ульоа («Сальвадор») и другие актёры. Проект создан при участии авторов «Бумажного дома».