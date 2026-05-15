Стартовало «Ранчо Даттонов», спин-офф «Йеллоустоуна»

Сегодня на Paramount+ стартовал сериал «Ранчо Даттонов», это спин-офф «Йеллоустоуна». Для просмотра доступны первые два эпизода.

Девятисерийный проект продолжает историю Бет Даттон и её мужа Рипа — Келли Райли и Коул Хаузер вернулись к своим ролям. По сюжету пара начинает новую жизнь на ранчо в Техасе после событий пятого сезона «Йеллоустоуна», где Бет убила своего брата Джейми. Теперь им предстоит столкнуться с жестоким соперничающим ранчо, которое готово на всё ради защиты своей империи.

«Ранчо Даттонов» — второй спин-офф «Йеллоустоуна» в 2026 году. В марте состоялась премьера «Реки Мадисон» про семью Клайберн.