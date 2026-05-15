Звезда «Убивая Еву» Джоди Комер сыграет в адаптации романа «Цепь»

Звезда «Убивая Еву» и «28 лет спустя» Джоди Комер получила главную роль в мини-сериале по роману «Цепь» Эдриана МакКинти. Шоу выпустят на HBO, а займётся им Дэймон Линделофф.

Проект рассказывает о Рэйчел, матери из пригорода, которой приходится столкнуться с немыслимым, когда похищают её дочь.

Линделоф — сценарист, исполнительный продюсер и шоураннер сериала «Цепь», который расширяет мифологию книги. Линделоф и Карли Рэй написали пилотный сценарий по мотивам рассказа Линделофа, Рэя и Брианны Гибсон.

Майкл Элленберг и Линдси Спрингер выступают исполнительными продюсерами Media Res, которая является состудией совместно с HBO. Шейн Салерно, Брианна Гибсон и Джозеф Иберти также являются исполнительными продюсерами. МакКинти — один из исполнительных продюсеров.

