В EA Sports FC 26 вышла «Команда сезона» с игроками Ла Лиги во главе с Ямалем

В EA Sports FC 26 вышла «Команда сезона» с игроками Ла Лиги во главе с Ямалем
Сегодня, 15 мая, в EA Sports FC 26 начался пятый этап события «Команда сезона» (Team Of The Season — TOTS). В режиме Ultimate Team появились усиленные карточки лучших футболистов из испанской Ла Лиги, особенно проявивших себя в последние девять месяцев. Их можно получить в наборах или приобрести на трансферном рынке за внушительную сумму.

В этот раз в команду лучших игроков сезона вошли представители трёх чемпионатов — мужской Ла Лиги, женской Ла Лиги и чемпионата Португалии. Лидерами TOTS-команды стали нападающие «Барселоны» Ламин Ямаль и Клаудиа Пина — они получили рейтинг 97 баллов и четыре игровых стиля.

Фото: EA/Fut Sheriff

Пятая часть «Команды сезона» в EA Sports FC 26 будет доступна до 22 мая. Затем в игру добавят сборник из лучших игроков TOTS, после чего событие официально подойдёт к концу.

