Российская Team Spirit разгромила G2 в четвертьфинале PGL Astana 2026 в CS 2

Российский коллектив Team Spirit обыграл G2 Esports в четвертьфинале PGL Astana 2026 в Counter-Strike 2. Матч закончился со счётом 2:0 — 13:6 на Dust2 и 13:11 на Ancient.

Лучшим игроком встречи стал Данил donk Крышковец — 36 фрагов при 29 смертях с рейтингом 1,42. Снайпер Дмитрий sh1ro Соколов также показал отличную статистику — 37-18 с рейтингом 1,33. Со стороны G2 выделился Альваро SunPayus Гарсия — 39-27, рейтинг 1,27.

По итогам встречи Team Spirit прошла в полуфинал, где 16 мая встретится с MOUZ. G2 покинула турнир на 5-8-м месте, заработав $ 80 тыс.

PGL Astana 2026 проходит с 9 по 17 мая в Астане, Казахстан. 16 команд сражаются за призовой фонд в размере $ 800 тыс.