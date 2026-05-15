«Отличный летний блокбастер»: первые зрители в восторге от «Мандалорца и Грогу»

Совсем скоро состоится мировая премьера фильма «Мандалорец и Грогу». Как это обычно бывает, в Сети уже появились первые отзывы посмотревших. Это не полноценные обзоры, а именно мнения, которые собрали в The Hollywood Reporter.

Посмотревшие в основном остались в восторге от картины. Они называют её свежим глотком воздуха для киновселенной «Звёздных войн». Особенно хвалят режиссёра Джона Фавро, который подарил зрителям и фанатам франшизы отличный летний блокбастер.

«Мандалорец и Грогу» — хит, который возвращает «Звёздные войны» на рельсы большого экрана. Режиссёр Джон Фавро знает, что делать с франшизой. Это крепкий фильм, отличный летний блокбастер.

«Звёздные войны» вернулись! Это захватывающее приключение, полное крупных сражений, жутких существ и множества очаровательных моментов с Грогу. Оно меньше о лоре и больше о весёлом, странноватом галактическом путешествии. Мне это очень понравилось.

Истории не хватает существенности, а развитие нашей главной пары оставляет желать лучшего, но как человек, который шёл с довольно низкими ожиданиями, я чертовски повеселился с Мандо и Грогу. Да, Грогу всё так же очарователен, как всегда.

Премьера фильма «Мандалорец и Грогу» состоится 22 мая. Картина станет первым полнометражным фильмом по «Звёздным войнам» с 2019 года, со времён выхода «Скайуокер. Восход».