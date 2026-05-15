Продажи Subnautica 2 достигли 2 млн копий меньше чем за день

Продажи Subnautica 2 достигли 2 млн копий меньше чем за день
Компания Krafton сообщила о новых успехах подводного выживача Subnautica 2. Продажи игры достигли 2 млн копий.

Фото: Krafton

Такого результата проект добился менее чем за полдня с момента выхода в раннем доступе, с учётом предзаказов. Одновременное число игроков на всех платформах достигло свыше 650 тыс. человек.

Subnautica 2 вышла в раннем доступе на ПК и Xbox Series. Кроме того, игра доступна по подписке Game Pass. Cюжет проекта разворачивается в совершенно новом инопланетном мире. Жители Альтерры получают шанс на новую жизнь, однако искусственный интеллект колониального корабля настаивает на продолжении миссии. Из-за этого главный герой оказывается в ловушке, и теперь будущее человечества в его руках.

