Тизер психологического триллера «Карма» с Марион Котийяр — выход 21 октября

Компаниия Pathe представила тизер фильма «Карма». Психологический триллер выйдет во Франции 21 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Pathe. Права на видео принадлежат Pathe.

Кратина расскажет о девушке Жанне с непростым прошлым. Она пытается наладить свою жизнь с Даниэлем, когда внезапно пропадает её шестилетний крестник. Теперь подозреваемая скрывается от полиции и отправляется в свою общину во Франции, где прошло её детство.

Главную роль исполнила знаменитая актриса Марион Котийяр («Тёмный рыцарь: Возрождение легенды»). В ленте также сыграли Луис Саэра («Капитан Алатристе»), Дени Меноше («Бесславные ублюдки»), Леонардо Сбаралья («Клеопатра») и другие актёры. Режиссёром выступил Гийом Кане — автор фильмов «Вечно молодой» и «Не говори никому».