«Отвратительное завершение»: зрители громят финал сериала «Благие знамения»

13 мая состоялась премьера спецэпизода «Благих знамений», завершающего сюжет всего сериала. Многие зрители уже посмотрели серию и низко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 36% свежести.

В обзорах ругают практически каждый аспект эпизода, начиная от декораций, заканчивая сценарием. Многие зрители уверены, что сюжет написали, чтобы хоть как-то завершить историю: арки героев завершили самым неподобающим образом, утратив смысл всего шоу. Хвалят только актёров, которые всё же не способны вытащить на себе происходящие нелепости.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут зрители про финальный спецэизод «Благих знамений»:

Ужасный финал для прекрасного сериала. Я опустошена. Финальный посыл всем людям, пережившим травматические события, которые не могут быть счастливы в своём мире, просто отвратителен.
Я ненавижу этот эпизод до глубины души. Это полная чушь. Это был самый ужасный финал, который они могли нам предложить.
Если вы любите этих персонажей и надеялись на счастливый конец, не смотрите этот эпизод и избавьте себя от разочарования. Они пошли против всего, за что выступал этот сериал, заменив это посланием пустого нигилизма.
Мне искренне жаль актёров, особенно Майкла и Дэвида. Трудно отделаться от ощущений, что им больше не нравился этот проект, и уж точно не такой финал.
Актёры были великолепны, но сценарий ужасен. У них было, может быть, четыре декорации и ничтожно малое количество персонажей. Все были превращены в карикатуры. Если представить, что это всё фанфик, то можно досмотреть до конца.

Сериал «Благие знамения» рассказывает о демоне Кроули и ангеле Азирафаэле, которые живут в современном мире. Продолжение было посвящено встрече с ангелом Гавриилом, который полностью утратил свои воспоминания. Сюжет основан на романе писателей Нила Геймана и Терри Пратчетта.

