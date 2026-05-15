«Трогательный шедевр». Критики хвалят фильм «Отечество» со звездой «Проекта «Конец света»

На Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма «Отечество» — исторической картины со звездой ленты «Проект «Конец света» Сандрой Хюллер. Многие критики уже посмотрели картину и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 93% свежести.

Обозреватели хвалят фильм за интересную историю, которая показывает тяжесть жизни после Второй мировой войны. Автор смог сделать историю писателя трогательной, ведь картина передаёт всю боль человека, прошедшего через ужасы. Некоторые ругают ленту за слишком большое количество тем, которые он поднимает — из-за этого не получается сконцетрироваться на конкретных мыслях режиссёра.

Что пишут критики про фильм «Отечество»:

Фильм представляет собой великолепно стилизованное и интеллектуально обоснованное осмысление европейской истории в послевоенный период.

«Отечество» — элегантный, захватывающий фильм. Временами холодный, но в то же время трогательный, когда подавленные чувства наконец выходят на поверхность. Это ещё одно масштабное, обогащающее произведение современного мастера.

Перед вами невероятно элегантная, сдержанная историческая зарисовка, краткость и лаконичность которой едва ли могут вместить личную и историческую боль её персонажей.

Острая, точная, проницательная и захватывающая лента. Это осколок истории, который, благодаря невероятной тщательности, превращается в зеркало.

Фильм снят с почти фетишистской тщательностью. Он так же утончён, как хорошее вино. И всё же «Отечество» как произведение искусства настолько пронизано идеями, что в итоге оно скорее ошеломляет, чем производит сильное впечатление.

«Отечество» рассказывает о знаменитом немецком писателе Томасе Манне. По сюжету картины он путешествует по послевоенной Германии вместе со своей дочкой, изучая мир после кошмарной войны. Режиссёром ленты выступил Павел Павликовский — автор фильмов «Москва-Петушки» и «Путешествие с Жириновским».