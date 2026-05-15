Мэттью Макконахи провёл в Перу без электричества почти месяц — чтобы сбежать от Голливуда

Мэттью Макконахи провёл в Перу без электричества почти месяц — чтобы сбежать от Голливуда
На подкасте No Magic Pill гостем стал популярный актёр Мэттью Макконахи. Он рассказал, как после получения всемирной славы решил изолироваться от Голливуда.

По словам артиста, популярность давила на него, он решил отправиться в Перу. Там он провёл 22 дня без электричества и связи с близкими людьми. Макконахи заявил, что таким образом он смог проверить себя и вернуться к голливудской жизни.

Мне нужно было встать на ноги. Еду в Перу. Нужно было доказать, что могу быть простым человеком. Но я не верил в себя, ведь теперь, когда стал знаменитым, у меня было столько связей с тем и другим. И я пытаюсь понять, что из этого правда, а что — вымысел. Пробыл в этом месте достаточно долго, чтобы сказать: «Могу это прожить. Это может стать смыслом моей жизни». Как только ты понимаешь: «Могу это сделать», думаешь: «Ну, теперь могу вернуться домой».

На протяжении своего пребывания в Перу Макконахи взял себе псевдоним Матео. Он также рассказал, что ему было грустно прощаться с людьми, которых он там встретил. Ведь они смогли увидеть в нём человека, а не кинозвезду.

О новом фильме с Макконахи:
Первый постер триллера «Соперники Амзиа Кинга» с Мэттью Макконахи — выход в августе
