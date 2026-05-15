Magic вышла в полуфинал PGL Astana 2026 в Counter-Strike 2

Восточноевропейская Magic обыграла аргентинскую 9z в третьем раунде плей-офф PGL Astana 2026 в CS 2. Серия завершилась со счётом 2:1 — 13:9 на Dust2, 2:13 на Mirage и 13:11 на Ancient.

Лучшим игроком матча стал Андрей AW Анисимов — 58 фрагов при 38 смертях с рейтингом 1,28. Для бывшего игрока PARIVISION это лучший результат в карьере.

У 9z четыре игрока завершили серию с положительным рейтингом. Команда покинула турнир на пятом-восьмом местах, заработав $ 80 тыс.

В полуфинале Magic сыграет с победителем пары FURIA — Team Falcons. PGL Astana 2026 проходит с 9 по 17 мая в Астане. Призовой фонд составляет $ 1,6 млн.