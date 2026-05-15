Paper Rex с россиянином something сыграет на Valorant Masters London 2026
Сингапурская организация Papex Rex обыграла T1 в матче за проход на Valorant Masters London 2026. Серия завершилась со счётом 2:1 — 13:9 на Split, 10:13 на Ascent и 13:8 на Lotus.

Лучшим игроком серии стал Илья something Петров, который отыграл за Jett и Yoru и оформил 63 фрага при 38 смертях. Общий рейтинг россиянина составил 1,39.

Благодаря победе Paper Rex заняла последний слот от региона на Valorant Masters London 2026, который пройдёт с 6 по 21 июня. T1, в свою очередь, заняла четвёртое место в квалификации и заработала два очка Champions. Южнокорейской команде дальше предстоит готовиться к Esports World Cup 2026.

