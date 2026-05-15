Женская версия боевика «Неудержимые» запущена в работу

Женская версия боевика «Неудержимые» запущена в работу
На Каннском кинофестивале студии Eclectic Pictures и Hollywood Ventures Group заявили о расширении вселенной боевика «Неудержимые». В работу запущена картина про команду женщин-наёмниц.

В кинокомпаниях заявили, что действие нового фильма развернётся в конце 1990-х годов. Лента станет приквелом франшизы и расскажет о наёмницах, которые будут выполнять задания в разгар напряжённой эпохи. Подробности о сюжете и актрисах, которые исполнят главные роли, станет известно позднее.

Женскую версию «Неудержимых» пытаются снять уже не в первый раз. В 2014 году режиссёр фильма «Блондинка в законе» Роберт Лукетич должен был выступить постановщиком ленты о наёмницах. Сценарий уже был готов, но к съёмкам так и не приступили. Вернутся ли Сильвестр Сталлоне и другие участники «Неудержимых» в будущей ленте пока неизвестно.

