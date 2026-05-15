Третий сезон сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город» стартует 26 июля — первые кадры

Издание Entertainment Weekly раскрыло дату премьеры третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город». Проект стартует 26 июля на телеканале AMC. Журналисты также представили первые кадры продолжения.

Фото: Entertainment Weekly

«Мёртвый город» представляет собой сериал, разворачивающийся во вселенной «Ходячих мертвецов» и рассказывающий, как заклятые враги Ниган и Мэгги отправляются в Нью-Йорк, чтобы спасти Хершела Ри — сына Мэгги.

В предстоящем сезоне герои окончательно отбросят разногласия и будут работать сообща, чтобы дать отпор всем противникам и сделать Манхэттен пригодным местом для дальнейшего выживания и процветания цивилизации. Главные роли вновь исполнят Джеффри Дин Морган («Хранители») и Лорен Кохэн («Казанова»).