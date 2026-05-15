Авторов античита для Valorant обвинили в создании читов и банах невинных игроков

Пользователь X под ником ogisadaDMA опубликовал обвинения в адрес сотрудников античит-системы Valorant. По его словам, один из разработчиков Vanguard работал над спуфером Saturn и эмулятором античита Javelin. Коллеги якобы защищали его перед EA, утверждая, что он не связан с Riot.

Тот же разработчик, по утверждениям автора, рассылал в Discord-серверах GIF-файлы с сигнатурами из чёрного списка Riot — Vanguard распознавал их как читы и банил обычных игроков. Ещё один сотрудник Vanguard обвиняется в утечке приватных данных и сигнатур античита.

Автор подчёркивает, что не выдвигает обвинений без доказательств. При этом под постом автора вспомнили, что один из разработчиков Vanguard просил $ 300-400 за разбаны игроков Valorant и League of Legends.