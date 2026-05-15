Новые локации и существа: детали поддержки Subnautica 2

Студия Unknown Worlds раскрыла информацию о предстоящих обновлениях в игре Subnautica 2. Разработчики рассказали о будущих патчах в рамках раннего доступа.

В предстоящем апдейте под номером 1.1 авторы добавят спринт, улучшат голосовые сообщения и механику биомода. Вместе с патчем 1.2 разработчики внедрят голосовой чат, эмоции и проработают кооператив. Кроме того, создатели игры расширят кастомизацию и торговлю между пользователями.

В более поздних обновлениях разработчики добавят различные локации, существа и продолжат сюжет. При этом дату выхода патчей авторы не назвали.

Subnautica 2 вышла в раннем доступе на ПК, Xbox Series и в Game Pass 14 мая. Действие игры разворачивается в совершенно новом инопланетном мире. Жители Альтерры получают шанс на новую жизнь, однако искусственный интеллект колониального корабля настаивает на продолжении миссии. Из-за этого главный герой оказывается в ловушке, теперь будущее человечества в его руках. Менее чем за сутки продажи проекта достигли 2 млн копий.