«Это превосходит даже «Оскар». Джон Траволта получил почётную «Золотую пальмовую ветвь»

Знаменитый актёр Джон Траволта получил почётную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале. Артисту вручили награду в преддверии показа его первой режиссёрской работы «Пропеллер: Ночной рейс в один конец».

Сам Траволта был удивлён получению премии за вклад в кинематограф. Он произнёс трогательную речь о дебютном режиссёрском проекте. Актёр также отметил, что «Золотая пальмовая ветвь» даже превосходит премию «Оскар» в его глазах.

Не могу поверить. Это последнее, чего я ожидал. Вы говорили, что это будет особенный вечер, но я не знал, что это будет означать именно награду. Это превосходит даже «Оскар». Очень трогательный момент, поэтому от всего сердца благодарю вас. В ноябре я и представить не мог, что мой фильм примут. А когда директор Каннского фестиваля сказал, что его не просто приняли, а что он войдёт в историю, я расплакался, как ребёнок.

За свою длительную карьеру Джон Траволта получал разные премии, включая «Золотой глобус» и MTV. При этом он дважды номинировался на«Оскар». В первый раз он претендовал на награду в 1978 году за фильм «Лихорадка субботнего вечера», а второй — за культовую ленту «Криминальное чтиво» в 1995 году.