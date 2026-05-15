Геймлейный трейлер UFC 6 — релиз 19 июня

Компания Electronic Arts представила геймплейный трейлер UFC 6. В пятиминутном видео разработчики раскрыли нововведения симулятора смешанных единоборств.

Авторы добавили свыше тысячи новых анимаций — движения бойцов теперь выглядят более проработанными. Разработчики отметили, что также добавили 100 анимаций бездействия для каждого персонажа, чтобы игра стала более реалистичной. Кроме того, авторы сделали спортсменов более близкими визуально к реальным бойцам.

В ролике показали, что в игре появится больше видов обычных ударов. В компании также повысили графику на аренах, добавив блики и улучшив освещение.

UFC 6 выйдет выйдет уже 19 июня только на PlayStation 5 и Xbox Series. Предзаказы файтинга уже стартовали — стандартная цена проекта составляет $ 70. Владельцы расширенного издания смогут начать игру на неделю раньше.