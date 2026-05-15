Team Falcons обыграла FURIA на PGL Astana 2026 в CS 2

Team Falcons вышла в полуфинал PGL Astana 2026 в Counter-Strike 2, обыграв бразильскую FURIA Esports со счётом 2:1 — 9:13 на Mirage, 22:20 на Nuke и 19:17 на Dust2. Матч длился 4 часа и 23 минуты.
Главным эпизодом серии стал решающий раунд на Nuke: Илья m0NESY Осипов успел разминировать бомбу за 0,383 секунды до взрыва, что позволило Falcons выиграть карту в овертайме. M0NESY и Максим kyousuke Лукин на двоих набрали 162 фрага за серию. При этом на первой карте m0NESY проиграл все восемь дуэлей Данилу molodoy Голубенко.
FURIA заняла пятое-восьмое места, заработав $ 80 тыс. В полуфинале Falcons сыграют с Magic.