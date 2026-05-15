Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Team Falcons обыграла FURIA на PGL Astana 2026 в CS 2

Team Falcons обыграла FURIA на PGL Astana 2026 в CS 2
Комментарии

Team Falcons вышла в полуфинал PGL Astana 2026 в Counter-Strike 2, обыграв бразильскую FURIA Esports со счётом 2:1 — 9:13 на Mirage, 22:20 на Nuke и 19:17 на Dust2. Матч длился 4 часа и 23 минуты.

CS 2. PGL Astana 2026 . 1/4 финала
15 мая 2026, пятница. 18:40 МСК
Team Falcons
Окончен
2 : 1
FURIA

Главным эпизодом серии стал решающий раунд на Nuke: Илья m0NESY Осипов успел разминировать бомбу за 0,383 секунды до взрыва, что позволило Falcons выиграть карту в овертайме. M0NESY и Максим kyousuke Лукин на двоих набрали 162 фрага за серию. При этом на первой карте m0NESY проиграл все восемь дуэлей Данилу molodoy Голубенко.

FURIA заняла пятое-восьмое места, заработав $ 80 тыс. В полуфинале Falcons сыграют с Magic.

Материалы по теме
«Они могут просто ждать кика». Тренер PARIVISION — о молодых игроках команды в CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android