Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Расписание второго дня плей-офф PGL Astana 2026 в Counter-Strike 2

Расписание второго дня плей-офф PGL Astana 2026 в Counter-Strike 2
Комментарии

Сегодня, 16 мая, продолжается плей-офф турнира PGL Astana 2026 в Counter-Strike 2.

Права на трансляцию полуфинала PGL Astana 2026 в России принадлежат Okko.

В этот день зрителей ждёт два матча, которые пройдут в формате best-of-3. По итогам серий определятся финалисты. В рамках чемпионата также пройдёт матч за третье место: его сыграют проигравшие полуфиналов.

Расписание PGL Astana 2026 на субботу, 16 мая:

  • 13:00. MOUZ (Европа) — Team Spirit (Россия);
  • 17:00. Magic (Европа) — Team Falcons (Европа).

PGL Astana 2026 проходит с 9 по 17 мая в Астане, Казахстан. 16 команд сражаются за призовой фонд в размере $ 800 тыс.

Материалы по теме
Team Falcons обыграла FURIA на PGL Astana 2026 в CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android