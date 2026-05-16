Расписание второго дня плей-офф PGL Astana 2026 в Counter-Strike 2

Сегодня, 16 мая, продолжается плей-офф турнира PGL Astana 2026 в Counter-Strike 2.

В этот день зрителей ждёт два матча, которые пройдут в формате best-of-3. По итогам серий определятся финалисты. В рамках чемпионата также пройдёт матч за третье место: его сыграют проигравшие полуфиналов.

Расписание PGL Astana 2026 на субботу, 16 мая:

13:00. MOUZ (Европа) — Team Spirit (Россия) ;

; 17:00. Magic (Европа) — Team Falcons (Европа).

PGL Astana 2026 проходит с 9 по 17 мая в Астане, Казахстан. 16 команд сражаются за призовой фонд в размере $ 800 тыс.