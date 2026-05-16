Зрители оценили фильм «Грязные деньги» Гая Ричи ниже «Министерства неджентльменских дел»

15 мая в мировом прокате состоялась премьера фильма «Грязные деньги» — новой картины популярного режиссёра Гая Ричи («Большой куш») с Генри Кавиллом («Ведьмак») в главной роли. Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после завершения сеансов.

Боевик получил оценку «В». Таким образом, картина понравилась зрителям меньше, чем другой фильм Ричи с Генри Кавиллом «Министерство неджентльменских дел» (А-). Кроме того, ленту оценили ниже предыдущих работ постановщика: «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» (В+), «Гнев человеческий» (А-), «Алладин» (А) и «Джентльмены» (В+).

«Грязные деньги» расскажут о группе профессиональных бойцов, которые разбираются с грабежами и возвращают владельцам огромные деньги. Изначально лента должна была выйти в кинотеатрах в апреле 2025 года, однако релиз перенесли на более поздний срок. Официальная премьера фильма в России состоится 21 мая.