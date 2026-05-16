Режиссёр «Человека-паука» Сэм Рэйми снимет хоррор «Магия» про чревовещателя

Издание Deadline сообщило, что кинокомпания Lionsgate начала разработку фильма ужасов «Магия». Дата выхода хоррора пока неизвестна.

Проект представляет собой экранизацию одноимённого романа Уильяма Голдмана. Сюжет оригинального произведения рассказывает о чревовещателе, который оказывается под контролем своей злобной куклы.

Режиссёром предстоящей картины выступит автор трилогий «Человек-паук» и «Зловещие мертвецы» Сэм Рэйми. Сценаристами хоррора стали Марк Свифт и Дэмиэн Шеннон, которые уже работали с постановщиком над его прошлой лентой «На помощь!».

Книга «Магия» уже получала экранизацию в 1978 году от режиссёра Ричарда Аттенборо («Чаплин»). Тогда главную роль исполнил звезда «Молчания ягнят» и «Отца» Энтони Хопкинс.

