Konami закрывает свою работу в России с 15 июня — онлайн eFootball под угрозой

Видеоигровая компания Konami объявила о том, что закрывает свою работу в России и Беларуси. Об этом стало известно на сайте футбольного симулятора eFootball (PES).

В сообщении разработчиков сказано, что поддержка аккаунтов Konami ID из России и Беларуси прекращается с 15 июня. Услуги перестанут предоставляться во всех мультиплеерных проектах компании, таких как eFootball и Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.

Уведомление о прекращении обслуживания в России и Беларуси. Благодарим вас за использование KONAMI ID. Мы прекращаем предоставление услуг в России и Беларуси с понедельника, 15 июня 2026 года. Данное уведомление касается только прекращения обслуживания в России и Беларуси, изменений в работе в других регионах не будет.

Каких-либо дополнительных объяснений насчёт дальнейшей работы игр в России Konami не предоставила. Не исключено, что доступ к проектам закроется для всех пользователей с российским IP. «Чемпионат» направил обращение к Konami, чтобы получить комментарии насчёт ситуации.