Съёмки фильма «Соник в кино 4» завершились — премьера в марте 2027 года

Режиссёр Джефф Фаулер заявил о завершении съёмок фильма «Соник в кино 4». Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

Фото: Соцсети Джеффа Фаулера

Таким образом, производство картины заняло чуть больше двух месяцев — съёмки стартовали 2 марта. Режиссёр также поблагодарил команду за работу и отметил, что они сняли лучший фильм о Сонике.

От имени этой потрясающей команды актёров и съёмочной группы сообщаем, что мы сняли лучший фильм о Сонике и с нетерпением ждём возможности поделиться им с вами.

Премьера «Соника в кино 4» состоится 19 марта 2027 года. К своим ролям вернутся Киану Ривз («Джон Уик»), Идрис Эльба («Захваченный рейс»), Бен Шварц («Постановка») и Джеймс Марсден («Люди Икс»). В фильме также сыграют Бен Кингсли («Остров проклятых») и Ник Офферман («Одни из нас»). Помимо этого, Роботника вновь исполнит Джим Керри.

